İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 16-17 Haziran İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 16-17 Haziran İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek?
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İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beyoğlu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Haziran İstanbul Beyoğlu su kesintisi saatleri...

Beyoğlu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞSUYU MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.06.2025 14:40:30

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 16-17 Haziran İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek?

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