İstanbul baraj doluluk oranı ne? 10 Haziran 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul baraj doluluk oranı ne? 10 Haziran 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ? İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı hakkında en güncel bilgiler 10 Haziran 2024 tarihinde paylaşıldı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'daki barajların doluluk oranları hakkında detaylı bilgi verildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), baraj doluluk oranlarını güncel olarak paylaşmaya devam ediyor. Son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle İstanbul'daki barajların su seviyeleri azalmaya devam ediyor. Peki, İski'nin verilerine göre güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İstanbul baraj doluluk oranı ne? 10 Haziran 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ? İşte merak edilenler...
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 10 Haziran Pazartesi (bugün) açıklanan verilere göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı %76,68 olarak belirlendi.
İstanbul baraj doluluk oranları
(10 Haziran 2024, İSKİ verilerine göre)
- Büyükçekmece: %71,25
- Sazlıdere: %59,60
- Istrancalar: %29,15
- Kazandere: %68,01
- Pabuçdere: %66,93
- Ömerli: %89,52
- Darlık: %74,54
- Elmalı: %78,17
- Terkos: %86,19
- Alibey: %47,10