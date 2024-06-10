İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), baraj doluluk oranlarını güncel olarak paylaşmaya devam ediyor. Son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle İstanbul'daki barajların su seviyeleri azalmaya devam ediyor. Peki, İski'nin verilerine göre güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İstanbul baraj doluluk oranı ne? 10 Haziran 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ? İşte merak edilenler...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 10 Haziran Pazartesi (bugün) açıklanan verilere göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı %76,68 olarak belirlendi.

İstanbul baraj doluluk oranları

(10 Haziran 2024, İSKİ verilerine göre)