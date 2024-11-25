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İstanbul aile katliamı olayı nedir? B.A. ailesini neden öldürdü, Bahtiyar Aladağ kimdir?

İstanbul aile katliamı olayı nedir? B.A. ailesini neden öldürdü, Bahtiyar Aladağ kimdir?
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İstanbul'da yaşanan bir aile katliamı olayı gündemi sarstı. İstanbul'da annesini, babasını, kuzenini ve 1 kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan zanlı intihar etti. Peki, İstanbul aile katliamı olayı nedir? B.A. ailesini neden öldürdü? İşte detaylar!

İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan katliamın detayları merak ediliyor. ailesi, eşi ve çocuğu olmak üzere toplam 8 kişiyi öldüren katil zanlısı B.A.'nın cinayetleri işledikten sonra intihar ettiği belirtildi. İstanbul'da yaşanan bu olayın detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul aile katliamı olayı nedir? Bahtiyar Aladağ ailesini neden öldürdü? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL AİLE KATLİAMI OLAYI NEDİR?

İstanbul'da, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden kişinin, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli Bahtiyar Aladağ'ın annesi Necmiye, babası Muhammet Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Buke ile kuaför Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmesi, kız kardeşi Buket Aladağ'ı ve kayınbiraderi Gökhan Soylu'yu silahla yaralayıp intihar etmesine ilişkin polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Olayı araştıran ekipler, Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında 3 ceset daha buldu. Cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A'ya ait olduğunu tespit edildi. Yaralanan Buket Aladağ ve Gökhan Soylu'nun ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul aile katliamı olayı nedir? B.A. ailesini neden öldürdü?

B.A. YAKALANDI MI?

Aladağ'ın 7 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "B.A. isimli şahsın, Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere, 3 kişi de yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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