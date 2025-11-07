Haberler

İstanbul ADALAR su kesintisi! 7-8 Kasım İSKİ Adalar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ADALAR su kesintisi! 7-8 Kasım İSKİ Adalar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Adalar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Adalar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Kasım İstanbul Adalar su kesintisi saatleri...

Adalar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

ADALAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Adalar su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BURGAZ ADASI

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 07.11.2025 15:33:55

Tahmini Bitiş Tarihi: 7.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
