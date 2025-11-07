İstanbul ADALAR su kesintisi! 7-8 Kasım İSKİ Adalar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Adalar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Adalar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Kasım İstanbul Adalar su kesintisi saatleri...
ADALAR SU KESİNTİSİ
İSKİ Adalar su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: BURGAZ ADASI
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.11.2025 15:33:55
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185