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İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri! İstanbul seçim bölgeleri nelerdir, hangi ilçe hangi seçim bölgesinde?

İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri! İstanbul seçim bölgeleri nelerdir, hangi ilçe hangi seçim bölgesinde?

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kala İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul seçim bölgeleri nelerdir, hangi ilçe hangi seçim bölgesinde? Merak etmekteler. İstanbul 1. bölge ilçeleri, İstanbul 2. bölge ilçeleri ve İstanbul 3. bölge ilçeleri araştırılıyor. İşte, İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri!

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İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri! 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kala İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul seçim bölgeleri nelerdir, hangi ilçe hangi seçim bölgesinde? Merak etmekteler. İstanbul 1. bölge ilçeleri, İstanbul 2. bölge ilçeleri ve İstanbul 3. bölge ilçeleri araştırılıyor. İşte, İstanbul 1. 2. 3. bölge ilçeleri haberimizde...

İstanbul 1. seçim bölgesi, Anadolu Yakası ilçelerini kapsamaktadır:

  • Adalar
  • Ataşehir
  • Beykoz
  • Çekmeköy
  • Kadıköy
  • Kartal
  • Maltepe
  • Pendik
  • Sancaktepe
  • Sultanbeyli
  • Şile
  • Tuzla
  • Ümraniye
  • Üsküdar

İstanbul 2. seçim bölgesi ilçeleri şunlardır:

  • Bayrampaşa
  • Beşiktaş
  • Beyoğlu
  • Esenler
  • Eyüpsultan
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Kağıthane
  • Sarıyer
  • Sultangazi
  • Şişli
  • Zeytinburnu

İstanbul 3. seçim bölgesi ilçeleri şunlardır:

  • Arnavutköy
  • Bağcılar
  • Avcılar
  • Bahçelievler
  • Bakırköy
  • Başakşehir
  • Beylikdüzü
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Esenyurt
  • Güngören
  • Küçükçekmece
  • Silivri

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