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İsrail'le ilgili sözlerine sunucu hemen müdahale etti

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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın katıldığı canlı yayında İsrail ile ilgili değerlendirmeler yaparken, "İsrail görmez ise gözüne sokarız" cümlesini kurunca sunucu müdahale etmek zorunda kaldı.

Suriye'de rejimin düşmesi ve İsrail'in 51 yıl sonra Golan Tepeleri'ne girmesi televizyonların da bir numaralı gündem maddesi oldu. CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ilginç ifadeler kullandı.

"İSRAİL GÖRMEZ İSE GÖZÜNE SOKARIZ"

Caşın, "Beslemelerinin ne için 'biz TUSAŞ'a saldırmaya devam edeceğiz' dediği ortaya çıkıyor. Ortada bir iş birliği var. Bu iş birliğini bozacak olan Türk aklıdır. Bunu Suriyeliler de görüyor dünya da görüyor. İsrail görmez ise gözüne sokarız onu" dedi.

SUNUCU UYARMAK ZORUNDA KALDI

Programın sunucusu Meltem Bozbeyoğlu ise bu sözlerden sonra araya girerek Caşın'ı uyarmak zorunda kaldı. Bozbeyoğlu, "Lütfen böyle cümleler kurmayalım Mesut Hocam" ifadelerini kullandı. Sunucunun araya girmesinden sonra ise Caşın, "Yani daha güzel görürler diye" söyleyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

İsrail'le ilgili sözlerine sunucu hemen müdahale etti
Kaynak: Haberler.com / İsrail
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOğuz Çelik:

israile laf edenlerin sesini bile kısıyorsunuz ben mesut hocanın yerinde olsam bir daha o tv de yayına çıkmam

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıPerwer:

Kendisini bulutların üzerinde sanan İsmail Hakkı, İsrail’in sadece İsrail olmadığını ama Türkiye’nin sadece Türkiye olduğunu bilmiyor galiba.

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıKral Çplak:

Bence kadın göz kelimesini gö. olarak anlamış ondan diyor . Kendi hatası :ad

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMGk:

Z harfini bastırsa sorun olmazdı gibi me geliyor

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