İsrail'le ilgili sözlerine sunucu hemen müdahale etti

Suriye'de rejimin düşmesi ve İsrail'in 51 yıl sonra Golan Tepeleri'ne girmesi televizyonların da bir numaralı gündem maddesi oldu. CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ilginç ifadeler kullandı.

"İSRAİL GÖRMEZ İSE GÖZÜNE SOKARIZ"

Caşın, "Beslemelerinin ne için 'biz TUSAŞ'a saldırmaya devam edeceğiz' dediği ortaya çıkıyor. Ortada bir iş birliği var. Bu iş birliğini bozacak olan Türk aklıdır. Bunu Suriyeliler de görüyor dünya da görüyor. İsrail görmez ise gözüne sokarız onu" dedi.

SUNUCU UYARMAK ZORUNDA KALDI

Programın sunucusu Meltem Bozbeyoğlu ise bu sözlerden sonra araya girerek Caşın'ı uyarmak zorunda kaldı. Bozbeyoğlu, "Lütfen böyle cümleler kurmayalım Mesut Hocam" ifadelerini kullandı. Sunucunun araya girmesinden sonra ise Caşın, "Yani daha güzel görürler diye" söyleyerek durumu kurtarmaya çalıştı.