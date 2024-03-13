İsmail Cankul kimdir? AK Parti Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul kaç yaşında, nereli?
İsmail Cankul kimdir? AK Parti Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Balıkesir-Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul merak ediliyor. İsmail Cankul kaç yaşında ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyunun ilgisini çekiyor.
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Cumhur İttifakı Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul oldu. Peki, İsmail Cankul kimdir? AK Parti Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul kaç yaşında, nereli?
İSMAİL CANKUL KİMDİR?
- 1969 Kepsut doğumludur.
- Ön lisans mezunudur.
- Oto yedek parça ticareti ile uğraşmaktadır.
- 2001 yılında AK Parti kurucu yönetim kurulu üyeliği, 2003-2006 tarihlerinde 2 dönem Kepsut İlçe Başkanlığı görevine seçildi.
- 2008 yılına kadar İlçe Başkanlığı yapmıştır.
- 2009-2014-2019 mahalli idareler yerel seçimleri ile Belediye Başkanlığı yapmaktadır.
- AK Parti Kepsut ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesidir.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.