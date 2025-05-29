İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 29 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı!

İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 29 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı!
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29 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı, vatandaşların en çok merak ettiği gündem başlıklarından biri haline geldi. Sıcak yaz günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, su kaynaklarının seviyesi yakından takip ediliyor. Peki, İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Her gün binlerce kişi, 29 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk seviyeleri, özellikle yaz ayları öncesinde büyük önem taşıyor. İSKİ baraj doluluk oranı, hem günlük kullanım hem de uzun vadeli planlama açısından belirleyici oluyor. Peki, İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 29 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı!

29 MAYIS (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 29 Mayıs 2025 Perşembe bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 29 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı!

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BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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