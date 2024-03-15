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İshak Gündoğan kimdir? CHP Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan Adayı İshak Gündoğan kaç yaşında, nereli?

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İshak Gündoğan kimdir? CHP Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan Adayı İshak Gündoğan kaç yaşında, nereli? CHP'nin Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan Adayı İshak Gündoğan hakkında merak edilenler gündemde.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan adayı ise İshak Gündoğan. İshak Gündoğan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İSHAK GÜNDOĞAN KİMDİR?

İshak Gündoğan, Eskişehir'in Mahmudiye İlçesine bağlı Türkmenmecidiye köyünde 1 Ocak 1961 yılında dünyaya geldi ve ilkokulu aynı köyde tamamladı. Tarımla uğraşan Gündoğan, 1994-1999 yılları arasında Türkmenmecidiye köyünde Köy Muhtarlığı 1. Azası olarak görev aldı ve kısa bir dönem muhtarlık yaptı. 1996-1997 yıllarında Türkmenmecidiye köyü sulama kooperatifinde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Ayrıca, 22 Şubat 1997 ve 26 Şubat 2001 tarihlerinde Mahmudiye Ziraat Odası meclis başkanlığına seçildi. Başkanlık görevini 17 Şubat 2011 tarihine kadar sürdürdü ve hâlen ziraat odası meclis kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

2004 ve 2009 yerel seçimlerinde Mahmudiye İlçesinden CHP İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi ve İl Genel Meclisindeki CHP Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Ayrıca, 2013 yılında CHP yerel yönetici eğitimine katıldı. 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Mahmudiye İlçesi Belediye Başkanlığını kazanan İshak Gündoğan, halen görevinin başında yer almaktadır. Evli olan Gündoğan'ın 4 çocuğu bulunmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi İshak Gündoğan Mahmudiye Eskişehir 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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