Üye Girişi
Haberler

iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

iPhone 16 çıktı mı? iPhone 16 serisinin lansmanı 2024'ün Eylül ayında yapıldı. Türkiye'ye iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları kaç lira olacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Iphone 16 Türkiye fiyat listesi ve pro max fiyatları kaç TL olduğu gündeme geliyor. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak?

Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? Apple yeni akıllı telefon, Apple Watch Series 10 ve yeni kablosuz kulaklığı AirPods 4'ü tanıttı. iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 ne zaman gelecek? iPhone 16 fiyatı kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ

iPhone 16 Pro 128GB : 82.999 TL

iPhone 16 Pro 256GB : 87.999 TL

iPhone 16 Pro 512GB : 97.999 TL

iPhone 16 Pro 1TB : 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max 256GB: 99.999 TL

iPhone 16 Pro Max 512 GB: 109.999 TL

iPhone 16 Pro Max 512 GB: 119.999 TL

iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL?

IPHONE 16 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

iPhone 16'nın Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatı hakkında henüz kesin bilgiler bulunmuyor. Apple genellikle ürünlerini tanıttıktan sonra birkaç hafta içinde Türkiye'deki satış tarihlerini ve fiyatları açıklıyor. Şu an için, iPhone 16'nın Türkiye'deki satış tarihi ve fiyatlarıyla ilgili resmi bir bilgi mevcut değil.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Teknoloji Türkiye Iphone Iphone Iphone Eylül Apple

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı? Masterchef Bera kimdir? Masterchef ana kadroya giren Bera Altaş kaç yaşında?
title