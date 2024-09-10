iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL?

Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? Apple yeni akıllı telefon, Apple Watch Series 10 ve yeni kablosuz kulaklığı AirPods 4'ü tanıttı. iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 ne zaman gelecek? iPhone 16 fiyatı kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ

iPhone 16 Pro 128GB : 82.999 TL

iPhone 16 Pro 256GB : 87.999 TL

iPhone 16 Pro 512GB : 97.999 TL

iPhone 16 Pro 1TB : 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max 256GB: 99.999 TL

iPhone 16 Pro Max 512 GB: 109.999 TL

iPhone 16 Pro Max 512 GB: 119.999 TL

IPHONE 16 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

iPhone 16'nın Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatı hakkında henüz kesin bilgiler bulunmuyor. Apple genellikle ürünlerini tanıttıktan sonra birkaç hafta içinde Türkiye'deki satış tarihlerini ve fiyatları açıklıyor. Şu an için, iPhone 16'nın Türkiye'deki satış tarihi ve fiyatlarıyla ilgili resmi bir bilgi mevcut değil.