FIP hastalığı, kedileri etkileyen viral bir hastalıktır. Bu virüs çoğunlukla solunum yollarını etkiler. Bazı durumlarda vücutta daha ciddi bir reaksiyona neden olabilir ve FIP'e dönüşebilir. FIP nedir? Kedilerde FIP hastalığı nedir? Tedavisi var mı?Detaylar haberimizde...

FIP NEDİR?

FIP hastalığı, kedileri etkileyen viral bir hastalıktır. Bu virüs çoğunlukla solunum yollarını etkiler. Bazı durumlarda vücutta daha ciddi bir reaksiyona neden olabilir ve FIP'e dönüşebilir.

FIP HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

FIP, özellikle genç kedilerde ve bağışıklık sistemi zayıf olan kedilerde görülür. FIP, birincil ve ikincil olmak üzere iki formda ortaya çıkabilir. Birincil form, virüsün doğrudan kediyi etkilediği ve hastalık semptomlarının hızla geliştiği bir formdur. İkincil form ise, virüsün vücutta uzun süre varlığını sürdürdüğü ve bağışıklık sistemi zayıfladığında ortaya çıkan bir formdur. FIP'in semptomları genellikle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kilo kaybı, solunum problemleri, karın ağrısı ve şişkinlik gibi belirtilerdir. FIP'in teşhisi zorkonulur çünkü semptomlar başka hastalıklarla da benzerlik gösterebilir. Kesin tanı genellikle otopsi ile konur.