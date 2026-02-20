Haberler

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Meksika'da intihar girişiminde bulunan genç bir kadını kurtarmak için insanlar kahramanca bir şekilde harekete geçti. Üst geçitten atlamak üzereyken çok sayıda erkeğin koluna girerek kurtardığı genç kadını, yolda tankerin üzerine çıkarak tutmaya çalışanlar da vardı.

  • Meksika'da bir genç kadın intihar girişiminde bulundu ve çevredeki kişiler müdahale ederek onu tehlikeden uzaklaştırdı.
  • Olay yerine çağrılan sağlık ve güvenlik ekipleri genç kadına ilk yardım yaptı ve acil sağlık hizmetine yönlendirdi.
  • Meksika'da 2024 verilerine göre her 100 bin kişide yaklaşık 6.84 intihar vakası kaydedildi.

Meksika'da bir genç kadın, bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulunduğu sırada çevrede bulunan kişiler durumu fark etti ve olaya müdahale ederek kadını tehlikeden uzaklaştırdı.

Bu sırada olay yerine çağrılan sağlık ve güvenlik ekipleri genç kadına ilk yardımda bulundu ve acil sağlık hizmetine yönlendirdi. Olayın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.

Yetkililer, bu tür olaylarda halkın zamanında müdahalesinin önemine dikkat çekerek ruh sağlığıyla ilgili destek hatlarına başvurulmasını önerdi.

Meksika'da intihar eğilimleriyle ilgili resmi verilere göre, ülkede intihar oranlarının zaman içinde değişkenlik gösterdiği bildiriliyor; 2024 verilerinde her 100 bin kişide yaklaşık 6.84 intihar vakası kaydedildi.

Erdem Aksoy
