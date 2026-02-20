İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

Meksika'da bir genç kadın, bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulunduğu sırada çevrede bulunan kişiler durumu fark etti ve olaya müdahale ederek kadını tehlikeden uzaklaştırdı.

SES GETİREN GÖRÜNTÜ

Bu sırada olay yerine çağrılan sağlık ve güvenlik ekipleri genç kadına ilk yardımda bulundu ve acil sağlık hizmetine yönlendirdi. Olayın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.

YETKİLİLERDEN ÇAĞRI VAR

Yetkililer, bu tür olaylarda halkın zamanında müdahalesinin önemine dikkat çekerek ruh sağlığıyla ilgili destek hatlarına başvurulmasını önerdi.

Meksika'da intihar eğilimleriyle ilgili resmi verilere göre, ülkede intihar oranlarının zaman içinde değişkenlik gösterdiği bildiriliyor; 2024 verilerinde her 100 bin kişide yaklaşık 6.84 intihar vakası kaydedildi.