WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi Meta uygulamalarına erişim sorunları yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada "Whatsapp servislerinde global kesinti var. Ekiplerimiz süreci takip ediyor." dedi. İnstagram Whatsapp çöktü mü 12 Aralık Perşembe?

İNSTAGRAM WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en çok kullanılan popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor.

Erişim sorunlarının Türkiye saatiyle 21.00 sularında başladığı düşünülürken, kullanıcıların sorunları bildirmeye başlamasıyla birlikte sosyal medyada hareketlenme başladı. Öte yandan sorun, dünya genelindeki kullanıcıları etkilemiş gibi görünüyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."