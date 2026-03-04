Haberler

İnsanlığın geldiği son nokta! Cansız bedene aldırmadan yemek yediler

Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir kişi evinin balkonundan atlayarak hayatına son verdi. Olayın yaşandığı sırada yan binadaki bir lokantada vatandaşların iftar açmaya devam etmesi dikkat çekti.

Feci olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 29 yaşındaki bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 4'üncü katındaki balkonundan kendini aşağı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

baraj.com.tr'nin haberine göre kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CANSIZ BEDENE HİÇ ALDIRMADAN YEMEK YEDİLER

Olay sırasında yan binada bulunan bir lokantada vatandaşların iftarlarını açtığı görüldü. Yaşanan trajediye rağmen lokantadaki bazı kişilerin yemek yemeye devam etmesi çevredeki bazı kişiler tarafından tepkiyle karşılandı.

