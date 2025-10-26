İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster!
Kim Milyoner Olmak İster? programında bu kez bir yarışmacı, 100 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmacıya yöneltilen soru ise şöyleydi: "İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?" Cevap haberimizde!
"İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?"
Seçenekler:
A) Karbon
B) Oksijen
C) Azot
D) Hidrojen
Doğru cevap: Oksijen