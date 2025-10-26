Haberler

İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster!

İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster!
Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster? programında bu kez bir yarışmacı, 100 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmacıya yöneltilen soru ise şöyleydi: "İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?" Cevap haberimizde!

Kim Milyoner Olmak İster? programında bu kez bir yarışmacı, 100 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmacıya yöneltilen soru ise şöyleydi:

"İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?"

Seçenekler:

A) Karbon

B) Oksijen

C) Azot

D) Hidrojen

Doğru cevap: Oksijen

