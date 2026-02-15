İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi'nde 50'nci Dönem seçimleri gerçekleştirildi.

ŞUBE 42 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Zaman zaman sloganların da atıldığı kongrede 'Uygarlık Mühendisleri Grubu' adayı Mustafa Keleş 2 bin 347 oy alırken, "Çağdaş Mühendisler Grubu" adayı ve mevcut başkan Özer Or 2 bin 305 oy aldı. Birlik Platformu'nun adayı Burak Keskin ise 259 oy alabildi. Seçimi 42 oy farkla Mustafa Keleş'in kazanmasıyla birlikte şube yönetimi 42 yıl aradan sonra ilk kez el değiştirmiş oldu.

Seçim sonuçlarının resmileşmesinin ardından yeni yönetimin önümüzdeki günlerde görev dağılımını yapması bekleniyor.

Mustafa Keleş'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şu şekilde: