İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim

Güncelleme:
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 50'nci Dönem seçimlerinde tarihi bir değişime sahne oldu. 'Uygarlık Mühendisleri Grubu' adayı Mustafa Keleş, 'Çağdaş Mühendisler Grubu' adayı ve mevcut başkan Özer Or'u yalnızca 42 oy farkla geride bırakarak seçimi kazandı. Bu sonuçla birlikte şube yönetimi 42 yıl aradan sonra ilk kez el değiştirmiş oldu.

  • İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde 50'nci Dönem seçimlerini Mustafa Keleş 2 bin 347 oy alarak kazandı.
  • Şube yönetimi 42 yıl aradan sonra ilk kez el değiştirdi.
  • Mustafa Keleş'in yönetim kurulu listesinde 13 isim yer alıyor.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi'nde 50'nci Dönem seçimleri gerçekleştirildi.

ŞUBE 42 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Zaman zaman sloganların da atıldığı kongrede 'Uygarlık Mühendisleri Grubu' adayı Mustafa Keleş 2 bin 347 oy alırken, "Çağdaş Mühendisler Grubu" adayı ve mevcut başkan Özer Or 2 bin 305 oy aldı. Birlik Platformu'nun adayı Burak Keskin ise 259 oy alabildi. Seçimi 42 oy farkla Mustafa Keleş'in kazanmasıyla birlikte şube yönetimi 42 yıl aradan sonra ilk kez el değiştirmiş oldu.

Seçim sonuçlarının resmileşmesinin ardından yeni yönetimin önümüzdeki günlerde görev dağılımını yapması bekleniyor.

Mustafa Keleş'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şu şekilde:

  • Ömer GÜL
  • Osman A. KORKMAZ
  • Hüseyin YILDIRIM
  • Süleyman OYAN
  • Semanur YER
  • M. Fatih ÇAKIR
  • İ. Ethem MIZRAK
  • Nuri ÇAKAL
  • Mustafa CEVAHİROĞLU
  • Serkan KAYA
  • Uğur TEKİN
  • Hüseyin UZUN
  • Mutlu Çelebi SELVİ
