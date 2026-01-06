İnfial yaratan görüntü! Çocuğuyla alışveriş yaparken tacize uğradı

Çocuğuyla birlikte alışverişe çıkan bir anne, markette uğradığı tacize ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin kısa sürede internete yayılmasıyla olay kamuoyunda infial yarattı.

Kameraya yansıyan kayıtlarda, çocuğuna ayakkabı denettiren annenin arkasından bir kişinin yavaşça yaklaştığı ve kadına yönelik rahatsız edici bir davranışta bulunduğu görüldü. Anne, paylaşımında yaşadığı duruma tepki gösterirken, görüntülerin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı olayın aydınlatılması için çağrıda bulundu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada hızla yayılan video sonrası kullanıcılar, olayın faili olduğu öne sürülen kişinin tespit edilerek adli işlem başlatılması gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin resmi makamlar ya da market yönetiminden bir açıklama yapılıp yapılmadığına dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.