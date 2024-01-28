Üye Girişi
Haberler

İnci Taneleri'ne kim dava açtı, dava mı açıldı?

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, başrollerini Hazar Ergüçlü'nün üstlendiği ve Dilber karakteriyle öne çıkan "İnci Taneleri" dizisinin kaldırılması için yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını açıkladı. Demir, dizinin Ankara kültürünü yanlış tanıttığını belirtti. Peki, İnci Taneleri'ne kim dava açtı, dava mı açıldı?

Dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen İnci Taneleri dizisi, payvon sahneleri ile yankı uyandırdı. Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, dizinin Ankara ve Ankara kültürünü yanlış yansıttığını belirterek, yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını açıkladı. Peki, İnci Taneleri'ne kim dava açtı, dava mı açıldı?

İNCİ TANELERİ'NE KİM DAVA AÇTI?

Tanıtım videosunun yayınlandığı günden beri adından söz ettiren İnci Taneleri dizisi, dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizideki pavyon sahneleri ve danslar ise büyük yankı uyandırdı. Bu durum ise bazı kesimlerin tepkisini çekti.

PAYVON SAHNELERİNİN KÖTÜ ÖRNEK OLDUĞUNU VURGULADILAR

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, pavyon görüntüleriyle dizi reklamı yapıldığını, ana karakterin fragmanda giydiği elbisenin bir internet sitesine koyulduğunu ve aynı gün tükendiğini belirtti. "Pavyon dansları kursu" açılmasına da tepki gösteren Demir, bu durumun genç kızları özendirdiğini ve Ankara için bir utanç olduğunu vurguladı.

"YAYINDAN KALDIRILMASI İÇİN KANUNİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Durakmedya'ya konuşan ve dizinin yayından kaldırılması için harekete geçtiklerini belirten Demir, "Pavyon kültürü Ankara için övünülecek, ön plana çıkarılacak bir konu değildir. Hatta Ankara denilince akıllara pavyonun gelmesi bu başkentimiz Ankara için bir utançtır. Pavyonlar ahlaki düşüklüğün, kadın sömürüsünün, mafyalaşmanın, çürümüşlüğün merkezleridir. Dizilerle filmlerle ön plana çıkarıp allayıp pullayarak özendirecek başka şey bulamayan zihniyetler! Milli Mücadelenin merkezi olan Ankaramızın pavyon kültürü ile değil, bir ülkenin kurtuluşu ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli unsuru olan, Oğuz kültürünün bugünlere kadar gelmesine ve yaşanmasına vesile olan SEYMENLİK kültürü ile anılması için elimden geleni yapacağım. Dizinin yayından kaldırılması için kanuni haklarımızı arayacağım."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İnci Taneleri Televizyon Hukuk 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

27 Ocak hangi burç? 27 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 27 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 27 Ocak burç özellikleri neler? 26 Ocak hangi burç? 26 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 26 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 26 Ocak burç özellikleri neler? 25 Ocak hangi burç? 25 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 25 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 25 Ocak burç özellikleri neler? 24 Ocak hangi burç? 24 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 24 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 24 Ocak burç özellikleri neler? 23 Ocak hangi burç? 23 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 23 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 23 Ocak burç özellikleri neler? 22 Ocak hangi burçtur? 22 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 22 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 22 Ocak burç özellikleri neler? İnci Taneleri'ne kim dava açtı, dava mı açıldı? Domates meyve mi sebze mi? Çok merak edilen soru! Çin'de ve Türkiye'de değişiyor mu? 15 tatil uzatıldı mı? Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sömestr tatili 15 gün mü, 30 gün mü? Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz kimdir? Erman Toroğlu evli mi, bekar mı, kiminle evli? 28 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sarıyer İtalyan kilisesi nerede? Kilisede ölen var mı? Sarıyer Santa Maria Kilisesi nerede? Emekli maaşı 17 bin TL mi olacak? Emekli maaşları asgari ücret seviyesine artırılacak mı? AK Parti Beydağ Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bergama Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title