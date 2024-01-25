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İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor?

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Dilber evin barkın yok mu sözleri ile gündeme gelen fragmanın ardından İnci Taneleri hangi kanalda? Sorusu araştırma konusu oldu. Diziyi izlemek isteyen izleyiciler internet üzerinde araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor?

İnci Taneleri hangi kanalda? Sorusu, İnci Taneleri dizisinin başlamasının ardından izleyiciler tarafından gündeme getirildi. Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri fragmanıyla büyük ilgi uyandırdı. Fragmanda yer alan Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyon dansı sosyal medyada günlerce konuşuldu. Peki, İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor?

İNCİ TANELERİ HANGİ KANALDA?

İnci Taneleri dizisi her Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanmaktadır. İlk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin ilk bölümü 24 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri'nin fragmanları gündem yaratmaya devam ediyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİMLER?

İnci Taneleri oyuncuları arasında Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi yer almaktadır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem'in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem'in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır...

Emir Ceran
Emir Ceran
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