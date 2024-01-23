İnci Taneleri'nin setinden kareler yayınlandı! Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri'nin fragmanları gündem yaratmaya devam ediyor. Peki, İnci Taneleri Gülümser kim? İnci Taneleri Gülümser gerçekte kim?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ GÜLÜMSER KİM?

İnci Taneleri Gülümser karakterini Selma Ergenç canlandırıyor.

1 Kasım 1978 tarihinde Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde doğdu. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız castı için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı.[6] 2001 yılındaki Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) adlı yarışmada En İyi Yürüyen Manken seçilmiştir. Aynı yarışmada Şenay Akay 1. olmuştur.

Emre Altuğ'un Sıcak albümünde yer alan Gidecek Yerim Mi Var şarkısının video klibinde oynadı. Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı dizisi ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi ve Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. Asi adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. Sis ve Gece filminde Uğur Polat'la, Ses filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan Kalp Ağrısı adlı dizide "Azize" karakterini, Muhteşem Yüzyıl adlı dizide de üç sezon boyunca "Hatice Sultan"ı canlandırdı. 2012 yılında Magnum reklam filminde Orlando Bloom ile oynamıştır. 2015 yılından başlayarak günümüze kadar QNB Finansbank'ın reklam tanıtımlarında reklam yüzü olarak bulunmaktadır.