İnci Taneleri Dağlara mı yazdın şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan 'Dağlara mı Yazdın' şarkısının sözleri nelerdir?

İnci Taneleri Dağlara mı yazdın şarkı sözleri, İnci Taneleri dizi bölümünün yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İnci Taneleri Dağlara mı yazdın şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dizide yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte İnci Taneleri Dağlara mı yazdın şarkı sözleri! İnci Taneleri'nde çalan Songül Güner Dağlara mı yazdın şarkı sözleri nelerdir?

İNCİ TANELERİ DAĞLARA MI YAZDIN ŞARKI SÖZLERİ

Hayli zaman oldu ne aradın sordun

Hayli vakit doldu gelmedin durdun

Hasreti hançeri sineme vurdun

Demem o ki salım sen beni yordun

Dağlaramı yazdın

Sularamı yazdın

Rüzgara mı yazdın

Tez unuttun beni

Hayli yıllar oldu bekledim durdum

Hayli mevsim doldu gelmedin soldum

Yarim vicdanına kara sumu doldu

Duy sesimi salım hayat senle durdu

Dağlaramı yazdın

Sularamı yazdın

Rüzgara mı yazdın

Tez unuttun beni