İnci Taneleri Dağlara mı yazdın şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan 'Dağlara mı Yazdın' şarkısının sözleri nelerdir?
Son zamanlarda dikkat çeken şarkılar arasında dikkat çeken İnci Taneleri Dağlara mı yazdın şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte İnci Taneleri Dağlara mı yazdın şarkı sözleri! İnci Taneleri'nde çalan Songül Güner Dağlara mı yazdın şarkı sözleri nelerdir?
İnci Taneleri Dağlara mı yazdın şarkı sözleri, İnci Taneleri dizi bölümünün yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İnci Taneleri Dağlara mı yazdın şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dizide yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte İnci Taneleri Dağlara mı yazdın şarkı sözleri! İnci Taneleri'nde çalan Songül Güner Dağlara mı yazdın şarkı sözleri nelerdir?
İNCİ TANELERİ DAĞLARA MI YAZDIN ŞARKI SÖZLERİ
Hayli zaman oldu ne aradın sordun
Hayli vakit doldu gelmedin durdun
Hasreti hançeri sineme vurdun
Demem o ki salım sen beni yordun
Dağlaramı yazdın
Sularamı yazdın
Rüzgara mı yazdın
Tez unuttun beni
Hayli yıllar oldu bekledim durdum
Hayli mevsim doldu gelmedin soldum
Yarim vicdanına kara sumu doldu
Duy sesimi salım hayat senle durdu
Dağlaramı yazdın
Sularamı yazdın
Rüzgara mı yazdın
Tez unuttun beni