İncel ne demek? İncel erkek kimlere denir, sosyal medyada incel nedir?

İncel ne demek? İncel, genellikle kadınlarla ilişki kuramadığı için bu durumu kadınları suçlayarak çözmeye çalışan erkekleri tanımlar. Sosyal medyada oldukça yaygın olan bu terim, genellikle olumsuz bir konotasyon taşır. Peki, incel erkek ne demek? İşte, incel ne demek, anlamı yazımızda...

İNCEL NE DEMEK?

Son yıllarda özellikle internet forumlarında ve sosyal medyada sıkça karşılaşılan bir terim olan "incel," hem akademik çevrelerde hem de popüler kültürde ilgi çeken bir kavram haline gelmiştir. İncel, "involuntary celibate" yani "zorunlu bekâr" kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu terim, romantik veya cinsel ilişki kurmakta zorlanan ve bu durumu kendi iradesi dışında yaşayan insanları tanımlamak için kullanılır. Ancak, bu kavram daha çok erkeklerle özdeşleştirilmiş ve "incel erkek" olarak popüler hale gelmiştir.

İncel terimi, 1990'ların sonunda bir kadın tarafından kurulan bir internet forumunda ortaya çıkmıştır. Başlangıçta, ilişki kurmakta zorlanan hem erkekleri hem de kadınları kapsayan bir terimdi. Ancak zamanla bu terim, özellikle genç erkekler arasında, kadınlarla ilişki kuramamanın getirdiği öfke ve hayal kırıklığını ifade eden bir kimliğe dönüşmüştür.

İNCEL ERKEK NE DEMEK?

İncel erkekler, genellikle fiziksel çekicilik, sosyal beceriler veya duygusal olgunluk gibi faktörlerden dolayı romantik veya cinsel ilişki kurmakta zorlanan bireylerdir. Bu durum, bazı incel topluluklarında kadınlara karşı düşmanca duyguların ve hatta şiddet içeren düşüncelerin beslenmesine yol açmıştır. İncel hareketi, zamanla sadece bir kimlikten çıkmış ve bazı bireyler için toksik bir topluluk haline gelmiştir.

İNCEL ERKEKLER NASIL OLUR?

İncel erkekler genellikle yalnızlık, dışlanmışlık ve toplumsal normlara uyum sağlayamama gibi duygular yaşarlar. Bu bireyler, kadınlarla ilişki kuramamalarını genellikle kişisel eksikliklerden ziyade toplumsal yapıya veya kadınların davranışlarına bağlarlar. İncel topluluklarında sıkça rastlanan bazı düşünce kalıpları şunlardır: