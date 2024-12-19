İlyas Yalçıntaş hapis cezası mı aldı? İlyas Yalçıntaş suçu ne, ne yaptı?

İlyas Yalçıntaş, müşteki M.H'nin kendisini rahatsız ettiğini belirterek, ağır tahrik altında kaldığı için hakaret suçunu işlediğini savundu ve beraatini talep etti. İlyas Yalçıntaş hapis cezası mı aldı?

İLYAS YALÇINTAŞ HAPİS CEZASI MI ALDI?

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yabancı uyruklu bir kadına mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hâkim karşısına çıktı. Savcılık, Yalçıntaş'ın 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçtan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine hükmedip duruşmayı erteledi.