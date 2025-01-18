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İlkokulda sınıfta kalma var mı 2025?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'te yayımlandı. Yeni yönetmelikle sınıf tekrarından tenefüs sürelerine ve nakil işlemlerine kadar değişikliğe gidildi. İlkokulda sınıfta kalma var mı 2025?

MEB tarafından okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yeni yönetmeliğe göre, müdürlükçe istenen yeterlilik düzeye ulaşmamış öğrenciler velilerin dilekçesiyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Ayrıca, 40 dakika olan tenefüs süresi 30 dakikaya düşürüldü. İlkokulda sınıfta kalma var mı 2025?

İLKOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI 2025?

Yönetmelikle, anasınıflarının ortaokullarda da açılabilmesine dair düzenleme yapıldı. Tekli eğitimde, okullarda yemek ve dinlenme için ayrılan en az süre 40 dakikadan 30 dakikaya düşürülerek, öğle arası süresinin belirlenmesinde okul yönetimine ve velilere kolaylık sağlandı. MEB Coğrafi Bilgi Sistemi birim yetkilisinin, öğrenci kayıt alanlarını belirleme komisyonu çalışmalarına katılması yönünde düzenleme yapıldı. Okula kayıt işlemleri sırasında veliden, "ispatlayıcı belge" olarak su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek.

Öğrenci devamsızlıklarının daha hızlı takip edilebilmesi için velinin özür belgesi veya beyanını okula teslim süresi 3 gün olarak düzenlendi. Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin velisine bildirilmesi yöntemlerine SMS yolu da eklendi.

İlkokullarda okul müdürlüğünce istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilerin velilerine, sınıf tekrarıyla ilgili her yıl mayıs ayında yazılı, e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılacak. Yapılan bilgilendirme üzerine velinin, ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçeyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Sınıf tekrarı, ilkokul öğrenimi süresince bir kez uygulanacak. Kaynaştırma öğrencilerinin eğitim gördüğü okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerin, velinin ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçe ile sınıf tekrarı yaptırılabilmesine imkan sağlandı.

İlkokulda sınıfta kalma var mı 2025?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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