İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianameye dönüştürüldü. Örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin korkunç detayları ortaya çıktı. Peki, İlker Gönen kim? Yenidoğan Çetesi Dr. İlker Gönen hangi hastanede çalışıyor?

YENİDOĞAN ÇETESİ NEDİR?

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Fezleke, değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirme aşamasında olan iddianameyi kabul etmesi halinde sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Öte yandan hazırlanan iddianamede yer alan korkunç detaylar ortaya çıktı.

"Amaç SGK'dan üst sınırdan ödeme almak"

Hazırlanan iddianamede 47 kişi şüpheli ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede Fırat Sarı liderliğindeki ve yöneticiliğini İlker Gönen ile Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak olduğu belirtildi.

İLKER GÖNEN KİM?

İlker Gönen hakkında detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.