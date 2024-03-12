İlkay Akça kimdir? CHP Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı İlkay Akça kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Akseki Belediye Başkan adayı ise İlkay Akça. İlkay Akça kimdir? İlkay Akça nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İLKAY AKÇA KİMDİR?

Antalya'nın Akseki ilçesinde doğan İlkay Akça, eğitim hayatını da Antalya'da tamamladı. Sahibi olduğu reklam ajansında 21 yıldır grafiker olarak görev yapmaktadır. 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan Akça, siyasi kariyerine 2004 yerel seçimlerinde saha çalışmalarıyla adım attı. Ardından 2008-2010 yıllarında İl Kadın Kolları İl Sekreterliği görevini üstlendi. 2011'de Kepez İlçe Seçim Komitesi, 2012-2016 yıllarında kadın kolları merkez yürütme kurulunda bilişim, basın ve Akdeniz Bölgesi Sorumlusu olarak görev aldı. Ayrıca 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçim Komitesi, 2015 Genel Seçim Komitesi ve 2018-2020 yıllarında Antalya İl Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Akseki Belediye Başkan adayı olarak seçmenlerin karşısına çıktı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.