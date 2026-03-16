İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatının ardından Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen törende akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelirken, Prof. Dr. Celal Şengör ile selfie çekmek için sıraya girenlerin görüntüleri dikkat çekti.

  • Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
  • İlber Ortaylı için ilk tören, Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi.
  • Galatasaray Üniversitesi'ndeki törende bazı katılımcılar Prof. Dr. Celal Şengör ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde 78 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı için ilk veda töreni Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi.

SEVENLERİ YASTA

Ülkenin yetiştirdiği en önemli entelektüeller arasında gösterilen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde 14 Mart'ta hayatını kaybetti. 78 yaşında yaşamını yitiren Ortaylı'nın vefatı, akademi dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

İLK TÖREN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE

Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk tören, uzun yıllar ders verdiği ve çok sayıda öğrenci yetiştirdiği Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi. Törene Ortaylı'nın öğrencileri, çalışma arkadaşları ve çok sayıda akademisyen katıldı. Ortaylı'nın en yakın dostlarından Prof. Dr. Celal Şengör de törene katılan isimler arasında yer aldı. Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen törende Ortaylı için anma konuşmaları yapılırken, öğrencileri ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

TÖRENDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Galatasaray Üniversitesi'ndeki tören sırasında bazı katılımcıların Prof. Dr. Celal Şengör ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği görüldü. Tören alanında yaşanan bu anlar kameralara yansıdı.

Yorumlar (1)

Kim kimee:

o da cok duyarli sagolsun poz veriyor :/

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

