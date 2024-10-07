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İkbal Uzuner'in babası ifadesinde ne dedi?

İkbal Uzuner'in babası ifadesinde ne dedi?
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Fatih'te katledilen İkbal Uzuner'in babası ifadesinde neler söyledi? Fatih'te Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner'in ifadeleri ortaya çıktı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Fatih'te vahşi bir cinayete kurban giden İkbal Uzuner'in babası, Hasan Uzuner, kızının ölümüyle ilgili verdiği ifadedeüzüntüsünü dile getirdi. Olay sonrası yapılan soruşturma kapsamında, kızının Semih Çelik tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak hem duygu dolu hem de şok edici detaylar paylaştı. Baba Hasan Uzuner'in ifadesi, kızının yaşadığı trajediyi gözler önüne sererken, katil ile ilgili de önemli bilgiler içeriyor. Peki, İkbal Uzuner'in babası ifadesinde ne dedi? Detaylar haberimizde...

İKBAL UZUNER'İN BABASI İFADESİNDE NE DEDİ?

Hasan Uzuner emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: "Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semih Çelik'le okulda tanışmışlar. Lise 3'üncü sınıfın ilk yarısında Semih kızımı rahatsız etmeye başladı. Uzun bir süre bu devam edince kızımın okulunu değiştirdim. Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu.

Onu psikoloğa gönderdim. Kızım benden kedi istedi, kedi aldım. Kediyle ilgilenirken psikolojisi düzeldi. Son 1,5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi. Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık.

İkbal Uzuner'in babası ifadesinde ne dedi?

Kızım 1,5 yıldır Semih'le hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı. Olay günü de eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış; 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söylemiş. Eşime yerini tarif edip gelip telefonu alabilirsiniz demiş. Bunun üzerine ben de aradım kızımı. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi.

Ben babamı hastaneye götürmüştüm. Babamı bırakıp eşimle birlikte kızımın telefonunu almaya gittik. Telefonu evsiz biri bulmuş, telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Biz de belki kızımız surun üstündedir diye yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık. Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm" dediği öğrenildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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