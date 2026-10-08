Iğdır'ın Aras Vadisi'nde dağcılar dev 'Çağaboğan' çekirgesiyle karşılaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Iğdır’ın Aras Vadisi’nde doğa yürüyüşü yapan dağcılar, kayalık alanda karşılaştıkları dev çekirge karşısında şaşkınlık yaşadı.

Türkiye’de zaman zaman görülen ve büyüklüğüyle dikkat çeken Saga ephippigera türü çekirge, bölgedeki dağcıların ilgi odağı oldu.

Halk arasında “Çağaboğan” olarak bilinen çekirgenin heybetli görüntüsü, doğa tutkunlarının dikkatini çekti. Dağcılar, kayalıklar arasında karşılarına çıkan çekirgeyi bir süre gözlemledi.

Literatürde Saga ephippigera olarak geçen türün etçil olduğu ve başta tarıma zarar veren çeşitli böcekler olmak üzere başka küçük canlılarla beslendiği belirtildi.

Doğada nadir karşılaşılan ve iri yapısıyla dikkat çeken “Çağaboğan”, Aras Vadisi’nde doğa yürüyüşü yapanların unutamayacağı görüntülerden birine sahne oldu.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu