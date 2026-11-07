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Iğdır'da silahlı saldırı soruşturmasında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Iğdır'da silahlı saldırı soruşturmasında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Haber Videosunu İzle
Iğdır'da silahlı saldırı soruşturmasında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Iğdır'da 3 Kasım'da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Iğdır’da meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olay, 3 Kasım 2026 günü saat 10.55 sıralarında Söğütlü Mahallesi Çevre Yolu Caddesi’nde, 112 AFAD binasının çaprazında meydana geldi. Ateşli silahla gerçekleştirilen ve “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ile “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçları kapsamında değerlendirilen olayın ardından Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli, olay günü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 Kasım’da Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
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