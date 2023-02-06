Iğdır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Iğdır'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Iğdır'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Iğdır'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Iğdır Da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Iğdır'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Iğdır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Iğdır'da okullar tatil edildi mi? Iğdır'da okullar yarın tatil mi?

Iğdır'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Iğdır Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Iğdır'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Iğdır'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Iğdır'da okullar tatil edildi mi? Iğdır'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

IĞDIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Iğdır'da kar nedeniyle 3 köy okulunda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının yoğun şekilde yaşandığı Gülpınar, Alibeyköy ve Kervansaray köylerinde eğitime bir gün ara verildi.



6 ŞUBAT PAZARTESİ IĞDIR'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Iğdır'da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.