Iğdır’da 20 Yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Iğdır’da 20 Yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Iğdır’da bulunduğu tespit edilen M.P., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.
Haber: Halit Öztürk
Kaynak: Haber Platformu