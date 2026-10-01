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Iğdır’da 20 Yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

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Iğdır’da 20 Yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
Iğdır’da 20 Yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Iğdır’da bulunduğu tespit edilen M.P., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
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