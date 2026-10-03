Iğdır Barosu başkanlık seçimini 76 oyla Ahmet Tutulmaz kazandı

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Iğdır Barosu toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimde üç aday başkanlık için yarıştı.

Toplam 177 oyun kullanıldığı seçimde mevcut başkan Ahmet Tutulmaz 76 oy alarak yeniden başkanlık görevine seçildi.

Seçimde Av. Hülya Demirel Özler 59 oy, Av. Serkan Alakan ise 39 oy aldı. Kullanılan oyların 3’ü geçersiz sayıldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından yeniden başkan seçilen Ahmet Tutulmaz, kendisine destek veren ve seçim sürecine katılan tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Tutulmaz, yeni dönemde Iğdır Barosu için daha iyi çalışmalar gerçekleştirmek için gayret göstereceğini belirtti.

Seçimin ardından Tutulmaz’ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte Iğdır Barosu’nda yeni dönem başlamış oldu.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu