İftitah tekbiri, namazın en temel rükünlerinden biri olup, namazın başlangıcını işaret eder. Bu tekbirle, kişi namaza başladığını ve tüm dikkatini ibadete yönlendirmesi gerektiğini belirtir. Namazın geçerli olması için, bu tekbirin doğru bir şekilde getirilmesi şarttır. Peki, İftitah tekbiri nasıl getirilir? İFTİTAH TEKBİRİ NASIL ALINIR? İftitah tekbiri okunuşu nasıl? İşte merak edilenler...

İFTİTAH TEKBİRİ NASIL ALINIR?

Namaza başlamadan önce niyet edildikten sonra, namazın başlangıcını ilan eden ve "Allahu Ekber" diyerek elleri kaldırmak suretiyle yapılan tekbirdir. İftitah tekbiri, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun olarak elleri yukarı kaldırarak gerçekleştirilir.

İftitah tekbirinin hükmü farzdır. Erkekler iftitah tekbirini alırken, avuç içleri kıbleye dönük ve parmakları açık olacak şekilde, başparmaklar kulak memesi hizasına gelecek biçimde ellerini yukarı kaldırır. Kadınlar ise avuç içleri kıbleye dönük ve parmakları normal açıklıkta olacak şekilde, parmak uçları omuz hizasına gelecek biçimde ellerini yukarı kaldırarak iftitah tekbirini alır.

İftitah tekbiri, namaza başlamak için alınan tekbirdir. Bu tekbiri alacak kişinin, kendi işitebileceği kadar sesli olarak tekbiri getirmesi gereklidir. Farz ve vacip olan namazlarda, eğer kişi ayakta durabilecek durumda ise, iftitah tekbirini ayakta alması farz hükmündedir. İftitah tekbiri, "Allahu Ekber" diyerek alınır ve bütün mezhep imamları tarafından farz olarak kabul edilmiştir.