İftarlık Gazoz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İftarlık Gazoz filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan İftarlık Gazoz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İftarlık Gazoz filmini izleyecek olanların merak ettiği İftarlık Gazoz konusu nedir, İftarlık Gazoz oyuncuları kimler ve İftarlık Gazoz özeti gibi konuları inceliyoruz.

İFTARLIK GAZOZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

1970'ler Türkiye'sinin barış ve huzur dolu Ege kasabalarından birinde ailesi ile beraber yaşayan Adem, zeki ve çalışkan bir öğrencidir. 5.sınıfı yeni bitiren Adem, yaz tatilini boş geçirmek istemez ve ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zor da olsa ailesinden izni koparan Adem gazozcu çırağı olarak çalışmaya başlar. Ramazan ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç ile anlattıklarını üzerine alınır, üstelik Berna da oruç tutacaktır. Küçük olduğu için oruç tutmasına izin vermeyen ailesinden gizli oruç tutmaya başlar fakat Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak hiç de kolay değildir. Hele de bozmanın kefareti 61 gün iken ve Berna'nın aslında direk orucu tuttuğunu öğrenmişken! Susuzluk ve açlık onu çok yormuştur, seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu zorluklar, onu bir maceranın içine sürükler. Bitmek bilmeyen bu uzun gün, Gazozcu Ustası Cibar Kemal ve Adem için nasıl tamamlanacaktır?

İFTARLIK GAZOZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal adı: İftarlık Gazoz

Yönetmen: Yüksel Aksu

Yapım Yılı: 2016 – Türkiye

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Cem Yılmaz, Berat Efe Parlar, Okan Avcı