İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal oldu mu ve 27 Nisan İDO seferleri iptal mi merak ediliyor. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde sağanak yağışın etkili olmasıyla İDO seferleri iptal oldu mu ve 27 Nisan İDO seferleri iptal mi soruları gündeme geliyor. Peki, İDO seferleri iptal oldu mu? 27 Nisan İDO seferleri iptal mi?

İDO seferleri iptal oldu mu ve 27 Nisan İDO seferleri iptal mi sorularına yanıt aranıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri iptal oldu mu ve İDO sefer saatleri hakkında sorular sıklıkla araştırılıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal oldu mu ve 27 Nisan İDO seferleri iptal mi merak ediliyor. İDO seferleri iptal oldu mu? 27 Nisan İDO seferleri iptal mi? Detaylar haberimizdedir…

İDO SEFERLERİ İPTAL OLDU MU?

İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri iptal oldu mu merak ediliyor. Ancak İDO resmi sitesinde henüz bir açıklama bulunmuyor. Sefer saatleri planlandığı gibi ilerliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) resmi sitesinden duyuruları takip edebilirsiniz.

27 NİSAN İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul ve ülke genelinde yoğun yağışların ardından İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) sefer saatleri iptal edildi mi sorusu gündeme geliyor. Ancak henüz sefer saatlerinin iptali konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştır.