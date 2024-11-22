Ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin, Latin Amerika'nın sevilen sanatçılarından Greeicy Rendon ile fotoğraf paylaşması sonrasında Icardi Greeicy Rendon sevgili mi, merak edildi. Peki, Icardi Greeicy Rendon sevgili mi?

ICARDİ GREEİCY RENDON SEVGİLİ Mİ?

Arjantin'de olan ünlü futbolcudan yeni hamle geldi. Greeicy isimli Kolombiyalı şarkıcının konserine giden Icardi o anları Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımı gören Wanda Nara'nın ise adeta çıldırdığı ve defalarca Icardi'yi aradığı öğrenildi. Greeicy de Icardi'nin paylaşımını kendi Instagram hesabına ekledi. Daha sonra Icardi'nin kuliste, Greeicy ile sohbet ettiği öğrenildi.

Icardi Greeicy Rendon sevgili olduğu yönğndek iddialara henüz açıklama gelmedi.