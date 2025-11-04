Hiç kimsenin bilmediği tanışma hikayesi! Halit Ergenç, Bergüzar Korel'le aşkının nasıl başladığını açıkladı

2006 yılında yayınlanan ve büyük bir başarı elde eden Binbir Gece dizisi, sadece kariyerlerinde değil, özel hayatlarında da bir dönüm noktası oldu. Dizideki partnerlikleriyle dikkat çeken Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, kısa süre sonra gerçek hayatta da yollarını birleştirerek 2009'da nikâh masasına oturdu.

Yıllardır süren uyumlu birliktelikleriyle örnek çift olarak gösterilen ikili, hem ekranlarda hem de özel yaşamlarında samimiyetleriyle dikkat çekiyor.

"SIRT SIRTA OTURUYORDUK, KEŞKEK YİYORDUK"

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan "Kral Kaybederse" dizisiyle ekranlara dönen Halit Ergenç, İbrahim Selim ile Bu Gece programında eşiyle tanışma hikayesini esprili bir dille anlattı:

"İlk kez Beyoğlu'nda Anatolya diye bir yerde karşılaştık. Üst katta sırt sırta oturuyorduk, o da orada arkadaşlarıyla birlikteydi. Ben keşkek yiyordum, o başka bir masadaydı. Sonra laflamaya başladık. Hâlâ aramızda 'keşkekli tanışma' diye şakalaşırız."

"EVLİLİK TEKLİFİMİ HİÇ BEKLEMİYORDU"

Ünlü oyuncu, yıllar sonra yaptığı evlilik teklifinin detaylarını da paylaştı:

"Birlikte tatile gitmiştik. Çok sevdiğimiz bir şarkı vardı. O şarkıyı gizlice bir müzisyen arkadaşımla kaydettim, hoparlörümü yanıma aldım. O gece özel bir masa ayarladım. Müziği açtım, Bergüzar 'Aa Türkçe çalıyor' dedi. Sonra evlenme teklif ettim. Şaşırdı, 'o da benim şarkım' dedi. O an çok özeldi."

"BERGÜZAR'IN BANA YAPTIĞI EN ROMANTİK ŞEY BENİMLE EVLENMEK"

Evliliklerinde duygusal bağın büyük jestlerden çok küçük detaylarda gizli olduğunu belirten Ergenç, "Bergüzar'ın bana yaptığı en romantik şey benimle evlenmek oldu. Bu kadar net. Çünkü o kadar gerçek ve içten bir şey ki… Bazen büyük jestlere gerek kalmıyor,"

diyerek sözlerini tamamladı.