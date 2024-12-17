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İbrahim Umur Akal neden öldü?

İbrahim Umur Akal neden öldü?
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Birçok fabrika ve iş yerinin sahibi olan ünlü iş insanı İbrahim Umur Akal, Bebek'teki yalısında hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu. Peki, İbrahim Umur Akal neden öldü?

İbrahim Umur Akal neden öldü? Birçok fabrika ve iş yerinin sahibi olan ünlü iş insanı İbrahim Umur Akal, Bebek'teki yalısında hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu. Peki, İbrahim Umur Akal neden öldü? Detaylar...

İBRAHİM UMUR AKAL NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü iş insanı İbrahim Umur Akal, Bebek'teki yalısında hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu. Akal'ın ölümünü şüpheli bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim Umur Akal neden öldü?

Ekol TV'nin haberine göre olay sonrasında hizmetliler, durumdan hemen polis ekiplerini ve Akal'ın üvey oğlu Koray Asena'yı haberdar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Akal'ın bir süredir çeşitli sağlık sorunları ile boğuştuğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

Akal'ın ölümünü şüpheli bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Akal'ın cesedi incelemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İbrahim Umur Akal'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler tamamlandığında kesinlik kazanacak. Öte yandan ilk bulgular ise Akal'ın ölümünün şüpheli olduğu yönünde.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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