İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Güncelleme:
Yurt dışı konserlerinin ardından evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı. Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alınan sanatçının genel durumunun iyi olduğu açıklandı.

  • İbrahim Tatlıses, tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvurdu.
  • Bakteriyel enfeksiyon ön tanısıyla yoğun bakıma alındı.
  • Bilinci açık, kalp ve akciğer fonksiyonları normal ve genel durumu iyi.

Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser programının ardından yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Evinde rahatsızlanan sanatçı için ambulans çağrılırken, Tatlıses’in tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

GENEL DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Yapılan ilk değerlendirmelerde Tatlıses’in enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı öğrenilirken, hastaneden de resmi bir açıklama geldi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı imzasıyla yapılan açıklamada sanatçının sağlık durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün saat 11:20’da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle acil servisimize başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda bakteriyel enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır. Bilinci açık, kalp ve akciğer fonksiyonları normal olup genel durumu iyidir. Tedavisine başlanmıştır."

YAKINLARI HASTANEYE GELDİ

Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından ailesi ve yakın çevresi de hastaneye gelerek sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Sanatçının tedavisinin doktor kontrolünde devam ettiği belirtildi.

Musa Can Çayan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

