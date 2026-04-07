İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser programının ardından yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Evinde rahatsızlanan sanatçı için ambulans çağrılırken, Tatlıses’in tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

GENEL DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Yapılan ilk değerlendirmelerde Tatlıses’in enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı öğrenilirken, hastaneden de resmi bir açıklama geldi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı imzasıyla yapılan açıklamada sanatçının sağlık durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün saat 11:20’da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle acil servisimize başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda bakteriyel enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır. Bilinci açık, kalp ve akciğer fonksiyonları normal olup genel durumu iyidir. Tedavisine başlanmıştır."

YAKINLARI HASTANEYE GELDİ

Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından ailesi ve yakın çevresi de hastaneye gelerek sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Sanatçının tedavisinin doktor kontrolünde devam ettiği belirtildi.