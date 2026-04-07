İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı

İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır bir virüse yakalandığı öğrenilen sanatçının sağlık durumu yakından takip edilirken, yakınları da hastaneye akın etti.

  • İbrahim Tatlıses aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • İbrahim Tatlıses'in ağır bir virüse yakalandığı iddia ediliyor.
  • İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu kontrol altında ve doktorlar tedavi sürecini takip ediyor.

Edinilen bilgilere göre yoğun konser programının ardından İstanbul’daki evine dönen İbrahim Tatlıses, aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edilirken, ünlü sanatçı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI HASTANEYE GELDİ

Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından ailesi ve yakın çevresi de hastaneye geldi. Sanatçının sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenilirken, doktorların tedavi sürecini yakından takip ettiği belirtildi.

AĞIR VİRÜS İDDİASI

Sanatçının ağır bir virüse yakalandığı öne sürülürken, kesin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tatlıses’in bir süre gözlem altında tutulabileceği ifade ediliyor.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE ETMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun bir tedavi süreci geçirmiş ve fizik tedaviyle yeniden ayağa kalkmıştı. Sanatçı, o dönemden sonra sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırmasıyla da biliniyor.

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen sahnelere dönerek hayranlarıyla buluşmaya devam eden Tatlıses’in son durumu hayranları tarafından merak ediliyor.

Musa Can Çayan
Haberler.com
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
Haberler.com
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıHamdi Şahin :

Yurt dışı konserleri de nedir yav, hâlâ bunu dinleyen varmı hayret ediyorum.

Haber YorumlarıMurat Demir:

aynen öyle kim dinlemeye gidiyor ki.....

Haber YorumlarıElazig Yasa:

Bu magara adamini dinleyenler var demekki.. Cok uzucu yani..

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

yeteri kadar yaşadı artık hesap verme zamanı yaklaşmış

Haber YorumlarıMustafa kızgın:

İsraile gitmişti ordan kapmıştır

Haber Yorumlarıuzeyirduzcan:

sıra geliyor malesef ölümlü dünya

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Azrail sinyali vermiş.

Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Sağlık savaşı bitmiyor! 7. kez ameliyata girecek
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı! Karar verildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Sağlık savaşı bitmiyor! 7. kez ameliyata girecek