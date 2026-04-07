İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre yoğun konser programının ardından İstanbul’daki evine dönen İbrahim Tatlıses, aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edilirken, ünlü sanatçı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI HASTANEYE GELDİ

Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından ailesi ve yakın çevresi de hastaneye geldi. Sanatçının sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenilirken, doktorların tedavi sürecini yakından takip ettiği belirtildi.

AĞIR VİRÜS İDDİASI

Sanatçının ağır bir virüse yakalandığı öne sürülürken, kesin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tatlıses’in bir süre gözlem altında tutulabileceği ifade ediliyor.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE ETMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun bir tedavi süreci geçirmiş ve fizik tedaviyle yeniden ayağa kalkmıştı. Sanatçı, o dönemden sonra sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırmasıyla da biliniyor.

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen sahnelere dönerek hayranlarıyla buluşmaya devam eden Tatlıses’in son durumu hayranları tarafından merak ediliyor.