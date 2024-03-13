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İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? Dava sonuçlandı mı? Olay neydi?

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İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan tarafından işkence ile öldürülen Eros adlı kedinin davası bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülüyor. Aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu kalabalık, mahkemeye akın ediyor. Güvenlik bariyerlerini aşarak konferans salonunun önüne kadar gelen kişiler 'Katil İbrahim Keloğlan' sloganları atıyor.

İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? Dava sonuçlandı mı? Olay neydi? Başakşehir'de yılbaşı gecesi eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.

İBRAHİM EKLOĞLAN TUTUKLANDI MI?

İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan tarafından işkence ile öldürülen Eros adlı kedinin davası bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülüyor. Aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu kalabalık Eros için mahkemeye akın ederken, güvenlik bariyerlerini aşarak konferans salonunun önüne kadar gelen kişiler "Katil İbrahim Keloğlan" sloganları attı.

DAVA SONUÇLANDI MI?

İstanbul Başakşehir'de yılın ilk günü İbrahim Keloğlan tarafından vahşice öldürülen kedi Eros ile ilgili verilen ilk mahkeme kararı tepkiyle karşılandı. Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, ardından hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi de karara itiraz etti.

DAVA BUGÜN MÜYDÜ?

Aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu onlarca insanın duruşma salonunu doldurduğu fotoğrafları sosyal medyadan da paylaşıldı. Duruşma salonun önüne kurulan barikatları aşan kalabalık grup tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganları atıldı.

İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? Dava sonuçlandı mı? Olay neydi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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