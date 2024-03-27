İbrahim Büke kimdir? CHP Manisa Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Büke Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Manisa Gördes Belediye Başkan adayı ise İbrahim Büke. İbrahim Büke nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İBRAHİM BÜKE KİMDİR?

İbrahim Büke, 1976'da Manisa'nın Gördes ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Büke, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Çiftçilikle de uğraşan Büke, evli ve 2 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.