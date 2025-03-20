Bahçeli'den PKK'ya 'kongreyi toplayın' çağrısı

Açık açık tarih verdi! Bahçeli'den PKK'ya "Bu işi bitirin" çağrısı
Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu

Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu
Yeni döviz hamlesi! Merkez Bankası faizi yükseltti

Yeni döviz hamlesi! Merkez Bankası faizi yükseltti
İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi

İşte İBB Başkanlığı görevi verilen isim

İBB'ye ait reklam panoları üzerinden büyük vurgun

İBB'ye ait reklam panoları üzerinden büyük vurgun
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyon kapsamında Murat Ongun, Fatih Keleş'in Akmerkez'de Necati Özkan'a ait ofiste buluşup Medya ve Kültür AŞ'nin ihalelerini organize ettikleri ve reklam panolarını düşük bedellerle aynı firmalara verdikleri ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 106 kişi hakkında gözaltı karanı bulunan operasyon çerçevesinde, özellikle Medya ve Kültür AŞ ile ilgili ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiği öne sürülüyor.

REKLAM PANOLARI ÜZERİNDEN BÜYÜK VURGUN

Soruşturmaya konu olan en önemli detaylardan biri, İBB Meclisi tarafından 40 milyon TL bedelle Kültür AŞ'ye ihale edilen billboard ve panolarla ilgili... Söz konusu billboard ve panoların 10 yıl süreyle ihale edildiği, ancak rayiç bedelin altında Vizyonkent Reklam isimli firmanın uhdesinde bırakıldığı ifade ediliyor.

2 MİLYAR 574 MİLYON KAMU ZARARI

Ayrıca, ihale şartnamesine ve sözleşmeye aykırı uygulamalar yapıldığı, ihale kapsamında olmayan yerlerin ticari amaçla kullanıldığı, billboard sayısının azaltılmasıyla getirisi yüksek uygulamalara gidildiği ortaya çıktı. Sözleşmenin üçüncü yılında 1 milyar 189 milyon TL + KDV, sözleşme sonunda ise 2 milyar 574 milyon TL + KDV kamu zararı oluştuğu belirtiliyor.

NECATİ ÖZKAN'IN OFİSİNDE BULUŞUYORLARDI

Soruşturma kapsamında öne çıkan bir diğer önemli iddia ise, Murat Ongun ve Fatih Keleş'in Necati Özkan'a ait Akmerkez'deki ofiste bir araya gelerek Medya ve Kültür AŞ'nin ihalelerini organize ettikleri yönünde...

İBB'ye ait reklam panoları üzerinden büyük vurgun

DÜŞÜK BEDELLERLE AYNI FİRMALARA VERDİLER

Öte yandan reklam panolarını düşük bedellerle aynı firmalara verdikleri ve firmaların sözleşmeye aykırı uygulamalarını görmezden gelerek uygulanması gereken para cezalarını da uygulamadıkları iddia ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ister muhalefetten ister iktidardan farketmez hırsız hırsızdır şerefli namuslu biri hiç bir hırsızlığı yolsuzluğu savunmaz fakat kılıçtaroğluna önceki seçimlerde sahte terörisst videosu yayınlayıp sonra yalan olduğunu kendi ağzıyla ama öyle ama böyle diye itiraf eden birine nasıl güvenirsiniz imamoğluna film ekibi kiralayıp sahte arızalı otobüs filmi çekmeye çalışanlara ne kadar inanabilirsiniz şahsen ben inanmam belki kadir inanır

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Bırakın tiyatro yapmayı adamın hiçbir suçu günahı yok bu ne insanlığa hiçbir dine hiçbir şeye sığmaz bu mübarek günde yaptığınız ama ilk seçimde defolup gideceksiniz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli:

Bu Tür yolsuzluklar Ay.kePe nin yönettiği Belediyelerde de yapılıyor. Hatta Parti gözetmeksizin... bunu ben biliyorsam Cumhurbaşkanı , Bakanlar , milletvekilleri hepsi iyi Bilirler... Sıra Ekoya gelince hırsız var diye bağırmaya başladılar. çok komik. bak gülüyorum. Ha Haa Haahahahaha

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

sacmalamayin olum adam hırsız dumenci

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title