İBB'ye ait reklam panoları üzerinden büyük vurgun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 106 kişi hakkında gözaltı karanı bulunan operasyon çerçevesinde, özellikle Medya ve Kültür AŞ ile ilgili ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiği öne sürülüyor.

REKLAM PANOLARI ÜZERİNDEN BÜYÜK VURGUN

Soruşturmaya konu olan en önemli detaylardan biri, İBB Meclisi tarafından 40 milyon TL bedelle Kültür AŞ'ye ihale edilen billboard ve panolarla ilgili... Söz konusu billboard ve panoların 10 yıl süreyle ihale edildiği, ancak rayiç bedelin altında Vizyonkent Reklam isimli firmanın uhdesinde bırakıldığı ifade ediliyor.

2 MİLYAR 574 MİLYON KAMU ZARARI

Ayrıca, ihale şartnamesine ve sözleşmeye aykırı uygulamalar yapıldığı, ihale kapsamında olmayan yerlerin ticari amaçla kullanıldığı, billboard sayısının azaltılmasıyla getirisi yüksek uygulamalara gidildiği ortaya çıktı. Sözleşmenin üçüncü yılında 1 milyar 189 milyon TL + KDV, sözleşme sonunda ise 2 milyar 574 milyon TL + KDV kamu zararı oluştuğu belirtiliyor.

NECATİ ÖZKAN'IN OFİSİNDE BULUŞUYORLARDI

Soruşturma kapsamında öne çıkan bir diğer önemli iddia ise, Murat Ongun ve Fatih Keleş'in Necati Özkan'a ait Akmerkez'deki ofiste bir araya gelerek Medya ve Kültür AŞ'nin ihalelerini organize ettikleri yönünde...

DÜŞÜK BEDELLERLE AYNI FİRMALARA VERDİLER

Öte yandan reklam panolarını düşük bedellerle aynı firmalara verdikleri ve firmaların sözleşmeye aykırı uygulamalarını görmezden gelerek uygulanması gereken para cezalarını da uygulamadıkları iddia ediliyor.