İBB öğrenci yurtlarına zam mı geldi? İBB öğrenci yurtları ne kadar oldu?
İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü. Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi. Peki, İBB öğrenci yurtlarına zam mı geldi? İBB öğrenci yurtları ne kadar oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Peki, İBB öğrenci yurtlarına zam mı geldi? İBB öğrenci yurtları ne kadar oldu?
İBB ÖĞRENCİ YURTLARI NE KADAR OLDU?
Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü. Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
İBB ÖĞRENCİ YURTLARINA ZAM YAPILDI MI?
Zam, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak. İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.