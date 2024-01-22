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İBB'den kira yardımlarında yüzde 55'lik artış

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), riskli binaların dönüşümü sırasında yaptığı kira yardımında yüzde 55'lik artışa gitti. Buna göre binası kentsel dönüşüm kapsamında olan ve kirada oturmak zorunda kalan hak sahiplerine yapılan kira yardımı 4 bin 500 TL'den 7 bin TL'ye çıkarıldı.

İBB, ikamet ettiği bina kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve kiraya çıkmak zorunda kalan vatandaşlara yaptığı kira yardımını yüzde 55 oranında artırdı. Buna göre kira yardımı 4 bin 500 TL'den 7 bin TL'ye çıkarıldı.

İBB Encümeninde kabul edilen karara göre İstanbul'da ikamet eden maliklere 12 ay boyunca verilen aylık 4 bin 500 TL kira yardımı 7 bin TL'ye çıkarılırken binada ikamet etmeyen maliklere 18 ay boyunca yapılan aylık 3 bin TL yardım ise yüzde 50 artırılarak 4 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

İBB'den kira yardımı alanların aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği kira yardımından da yararlanabileceği bilinirken kira desteğinden faydalanmak isteyenler başvuru yollarını araştırıyor.

KİRA DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR?

İBB'nin yetki alanı içinde yer alan riskli ve rezerv alanlarla hızlı tarama sonucu kendi kendine çökme ihtimali belirlenen binalarda yaşayan ve kira yardımından faydalanmak isteyen İstanbullular, yapılan tespit sonrasında tahliye ve yıkım işlemlerini tamamlayacak. İBB'nin kira yardımı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilçe belediyesi üzerinden kira yardımına onay vermesi ile başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Emlak

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