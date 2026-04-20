IBAN mağdurlarına af geliyor mu? Avukat Ahmet Karaca yanıtladı

IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları artarken, mağdurların hukuki durumu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Avukat Ahmet Karaca, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede hem dolandırıcılık yöntemlerini hem de yargı sürecindeki sorunları anlattı.

Son dönemde artan IBAN dolandırıcılığı vakaları, birçok kişiyi mağdur ederken hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan Avukat Ahmet Karaca, hem dolandırıcıların yöntemlerini hem de mağdurların karşı karşıya kaldığı riskleri değerlendirdi.

“MAĞDURLAR DA CEZA ALABİLİYOR”

Karaca, IBAN dolandırıcılığında dikkat çeken bir detaya işaret ederek, “IBAN mağdurları hesaplarına para geldiği için ceza alıyor” dedi. Bu durumun birçok kişi için beklenmedik sonuçlar doğurduğunu belirtti.

“AF DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE YOK”

Mağdurların en çok merak ettiği konulardan birine de açıklık getiren Karaca, “Yakın gelecekte IBAN mağdurlarına af gözükmüyor” ifadelerini kullandı. Bu nedenle vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

“DOLANDIRICILARIN TÜM HAREKETLERİ TESPİT EDİLEBİLİYOR”

Dolandırıcılık yöntemlerine değinen Karaca, “Dolandırıcılık çeteleri, paraları transfer ederken IBAN’ları ve finansal kurumlardaki hesapları kullanıyor” dedi. Ayrıca, “Dolandırıcılar, parayı kripto borsasına ya da kendi soğuk cüzdanına çekse de hepsi tespit edilebiliyor” sözleriyle sürecin takip edilebilir olduğuna dikkat çekti.

“SORUŞTURMALARDA ETKİN BİR SORUŞTURMA YAPILAMIYOR”

Yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaca, “Soruşturmalardaki en büyük sıkıntı, savcılık aşamasında etkin soruşturma yapılamamasıdır” diyerek mevcut sistemdeki aksaklıklara işaret etti. Bu durumun hem mağdurlar hem de adalet süreci açısından önemli sorunlar doğurduğunu ifade etti.