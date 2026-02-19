I'm Women Platformu aylık buluşmasını Kalyon Kültür'de yaptı

Kalyon Vakfı Başkanı Sayın Reyhan Kalyoncu ev sahipliğinde, Kızılay ve Kalyon Vakfı iş birliğiyle Gazze'ye aş olmak için düzenlenen 'Kalanlar Filistin' sergisini ziyaret edildi. Bu ziyaret sadece bir gezi değil; 'stratejik akıl' ve 'somut etki' eksenlerimizin ilk saha uygulaması oldu.

BİR MÜJDE VE MODEL

Vizyoner bir Filistinli hanımefendi liderliğinde 'Filistin I'M Women' grubu kuruluyor. Dünyanın dört bir yanındaki eğitimli Filistinli kadınlar, kendi toplumları için üretecekleri stratejileri I'M Women Türkiye ile eş güdümlü raporlayacaklar. Müslüman kadını; tanımlanan değil, dünyaya yön veren bir akla dönüştürme yolculuğunda bugün bir kapı daha aralanmış oldu.