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Hüseyin Keskin kimdir? Hüseyin Keskin kaç yaşında, nereli? Hüseyin Keskin hayatı ve biyografisi!

Hüseyin Keskin kimdir? Hüseyin Keskin kaç yaşında, nereli? Hüseyin Keskin hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hüseyin Keskin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Keskin kaç yaşında, nereli? Hüseyin Keskin hayatı ve biyografisi! Hüseyin Keskin kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hüseyin Keskin hakkında araştırmalar yapılıyor. Hüseyin Keskin kimdir? Hüseyin Keskin kaç yaşında, nereli? Hüseyin Keskin hayatı ve biyografisi!

HÜSEYİN KESKİN KİMDİR?

Dr. Hüseyin KESKİN, 1973'te İstanbul'da doğdu.

Pertevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra ?Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı, finans alanında doktora çalışmasını tamamladı.

Havacılık sektöründe birçok önemli kuruluşta sorumluluk üstlendi, birbirinden önemli projelere imza attı.

Türk Hava Yolları A.O.' da Yer İşletme Başkanı ve Türkiye'nin en büyük yer işletme şirketi TGS'de Kurucu Genel Müdür olarak görev aldı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Sekreteri olarak çalıştı. TAV Havalimanları'nda çeşitli üst düzey görevler yaptı.

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'nin İcra Kurulu Başkanı olarak, ülkemiz havacılığını dünyada ilk sıralara taşıyan İstanbul Havalimanı projesine katkıda bulundu.

24 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Avrupa'daki havalimanı işletmecilerinin çatı kuruluşu olan ACI Europe' da Yönetim Kurulu Üyesi olan Keskin, 25 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Türk Hava Yolları A.O. Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlamıştır.

Çok iyi seviyede İngilizce bilen Keskin, evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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