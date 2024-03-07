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Hüseyin Karakaya kimdir? AK Parti İstanbul-Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya kaç yaşında, nereli?

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AK Parti İstanbul-Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Hüseyin Karakaya kimdir? AK Parti İstanbul-Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya kaç yaşında, nereli?

Hüseyin Karakaya kimdir? AK Parti İstanbul- Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul- Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hüseyin Karakaya kimdir? AK Parti İstanbul-KartalBelediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya nereli? Detaylar haberimizdedir…

HÜSEYİN KARAKAYA KİMDİR?

Hüseyin Karakaya, 1961 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi'nde aldı. Karakaya, Rusya, Orta Asya, Körfez Ülkeleri ve Orta Doğu'da birçok proje ve inşaatı başarıyla gerçekleştirdi. Ayrıca Kartal ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak da görev yaptı. İyi derecede İngilizce, Rusça ve Arapça bilen Karakaya, evli ve üç çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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